POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) E-Scooterfahrer mit über 1,6 Promille unterwegs (07.08.2024)

Spaichingen (ots)

Einen betrunkenen E-Scooterfahrer hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen, gegen 3 Uhr, auf der Hindenburgstraße aus dem Verkehr gezogen. Der 43-Jährige war zuvor auf der Webergasse unterwegs und gelangte in der Hindenburgstraße in eine Verkehrskontrolle. Bei der Überprüfung des 43-Jährigen bemerkten die Polizisten Anzeichen für eine Alkoholisierung. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss.

