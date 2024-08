Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen/ Lkr. Rottweil) Verlorenes Erntegut führt zum Sturz eines Motorradfahrers- Zeugen gesucht (06.08.2024)

Dietingen (ots)

Ein verletzter Motorradfahrer und rund 2.000 Euro Sachscahden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, auf der Leidringer Straße ereignet hat. Ein 58-jähriger Fahrer einer BMW R80 war auf der Leidringer Straße von Rotenzimmern in Richtung Leidringen unterwegs. Unmittelbar vor dem Ortsausgang Rotenzimmern verlor kurz zuvor ein unbekannter Fahrer eines vermutlich landwirtschaftlichen Gespanns im Kurvenbereich einen Teil seines geladenen Erntegutes. Ohne sich um die Säuberung der Straße oder sich um die Absicherung der Gefahrenstelle zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Das Motorrad kam auf dem Erntegut ins Rutschen und der 58-Jährige mit seiner 14 Jahre jungen Sozia in der Folge zu Fall. Er verletzte sich bei dem Sturz leicht. An der BMW entstand Blechschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Feuerwehr Dietingen säuberte die Straße. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht gegen den unbekannten Unfallverursacher aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu diesem geben können, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell