Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannter stört Versammlung und schlägt Verantwortlichen- Hinweise erbeten (02.08.2024)

Trossingen (ots)

Am frühen Freitagabend ist es im Verlauf einer wöchentlich stattfindenden Mahnwache zu Störungen durch einen Unbekannten gekommen. Die angemeldete Versammlung "Solidarität mit den Menschen in der Ukraine" fand auf dem Schultheiß-Koch-Platz statt. Ein unbekannter Mann stellte sich gegen 18 Uhr vor die Teilnehmenden und spielte aus einer Musikbox laute Musik ab. In der Folge kam es zu einem Streitgespräch zwischen dem Versammlungsleiter und dem Unbekannten, in dessen Verlauf der Mann von der Versammlung ausgeschlossen worden ist. Er schlug daraufhin dem 86-jährigen Verantwortlichen mit der flachen Hand in den Nacken und fuhr mit einem E-Scooter davon. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 175 cm großen Mann handeln, der schlank ist und einen langen Bart hat. Er war dunkel gekleidet und trug ein dunkles Cap. Der Mann hatte einen großen Rucksack dabei. Personen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07424 9318-0 beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell