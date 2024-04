Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verfolgungsfahrt und Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Edenkoben (ots)

Am Montagabend, den 08.04.24 gegen 20:30 Uhr sollte ein Motorradfahrer in der Luitpoldstraße in Edenkoben einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der Motorradfahrer und fuhr anschließend mit überhöhter Geschwindigkeit mehrfach über den Parkplatz eines in der Luitpoldstraße befindlichen Einkaufsmarktes, wobei mehrere Fußgänger gefährdet wurden. Nach einer Verfolgungsfahrt konnte der Motorradfahrer schließlich am Ortsausgang Edenkoben in Fahrtrichtung Edesheim gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Betriebserlaubnis des Motorrads erloschen war. Der 17-jährige Motorradfahrer muss sich zudem wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens sowie wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Personen die durch das Fahrverhalten des 17-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten sich unter 06323 9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de bei der Polizei Edenkoben zu melden.

