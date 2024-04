Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Vandalismus am "Goldenen Eck"

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Unbekannte haben über das zurückliegende Wochenende mit brachialer Gewalt die Sitzgelegenheiten am "Goldenen Eck" zerstört. Durch massive Kraftaufwendung wurde zudem die Sandsteinmauer in Mitleidenschaft gezogen, in welcher die Sitze befestigt waren. Eine der Sitze wurde zudem entwendet. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Diebstahl. Die Gesamtschadenshöhe dürfte bei über 3.000 Euro liegen. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell