Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Hauptstraße/Ettenbergstraße - insgesamt rund 23.000 Euro Blechschaden (05.08.2024)

Aach (ots)

Insgesamt rund 23.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagabend auf der Kreuzung Hauptstraße/Ettenbergstraße ereignet hat. Ein 44-Jähriger fuhr mit einem VW Crafter auf der Ettenbergstraße in Richtung Hauptstraße. An der Kreuzung kollidierte der Transporter mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Kia eines 67-Jährigen. An dem VW entstand Blechschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, den Schaden am Kia schätzte die Polizei auf rund 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

