POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Hotels in der Oberlohnstraße - schwarzen Mercedes GLB angefahren und geflüchtet (04./05.08.2024)

Konstanz (ots) - Am Sonntagabend ist ein junger Mann im Leopold-Spiegel-Weg von einem Hund eines Unbekannten gebissen und verletzt worden. Gegen Mitternacht hielt sich der 20-Jährige im Innenhof eines Gebäudes auf, als ihm ein nicht angeleinter Hund plötzlich in den Oberschenkel und das Knie biss. Der Besitzer des Hundes kümmerte sich weder um den Verletzten, noch gab er seine Personalien an sondern entfernte sich von ...

