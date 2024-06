POL-SE: Halstenbek - Täter scheitern mit Einbruchsversuch an zusätzlicher Türsicherung - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Freitagmittag (21.06.2024) ist es in der Straße Möhlenkoppel zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Ein Mann konnte während der Tatausführung durch einen Zeugen angetroffen und festgehalten werden. Gegen den anschließend durch die Polizei festgenommenen vermutlichen Täter ...

mehr