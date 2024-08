POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Randalierer beschädigen Rathaustür und geparkte Autos (05.08.2024)

Rielasingen-Worblingen (ots) - Einen Schutzengel gehabt hat ein Kind, dass am Montagabend auf dem Herdweg in ein Auto gerannt ist. Gegen 19 Uhr fuhr ein58-Jähriger mit einem Mercedes Citan auf dem Herdweg in Richtung Naturbad, als plötzlich ein 8 Jahre alter Junge zwischen geparkten Autos auf die Straße lief. Der Wagen erfasst den Bub, der jedoch bei der Kollision ...

