POL-KB: Bad Wildungen - Einbruch in ein Fahrradgeschäft, mehrere Pedelecs entwendet

Korbach (ots)

In der Nacht auf Samstag brachen bislang unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft in Bad Wildungen ein und entwendeten mindestens drei E-Bikes.

Ein Anwohner meldete sich um 00:15 Uhr bei der Polizei, da er das Zerschlagen einer Glasscheibe gehört hatte. Die unmittelbar nach der Meldung zum Tatort entsandte Streife konnte einen Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Berliner Straße feststellen. Die Täter waren bereits geflüchtet, sie konnten im Rahmen der anschließenden Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Bei der Tatortaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Täter mit einem Fahrradständer eine Scheibe eingeschlagen hatten und sich so Zugang zu dem Verkaufsraum verschaffen konnten. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter mindestens drei Pedelecs, davon eines der Marke Bosch. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der Wert der entwendeten Fahrräder ist noch unbekannt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Annika Heuschneider

Polizeioberkommissarin

