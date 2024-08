Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Radfahrer stürzt steilen Abhang hinunter- Rettungseinsatz (05.08.2024)

Rottweil (ots)

Am Montag, kurz nach 15 Uhr, ist ein Radfahrer auf dem Neckartalradweg zwischen Neckarburg und Tierstein einen Abhang hinuntergestürzt und hat sich hierbei leicht verletzt. Ein 60-jähriger Fahrer eines Trekkingbikes war auf dem Neckartalradweg im Waldgebiet Tierstein und Neckarburg unterwegs. Im abschüssigen Gelände stürzte der Mann einen Abhang hinunter und blieb dort leicht verletzt liegen. Da er es nicht schaffte, mit eigenen Kräften sich aus der misslichen Lage zu befreien, verständigte ein vorbeilaufender Fußgänger den Rettungsdienst. Die alarmierte Feuerwehr Rottweil, die mit drei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort war, zog den Verletzten in Zusammenarbeit mit der Bergwacht, die mit drei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften an der Unfallstelle war, den steilen Hang hinauf. Ein Rettungswagen brachte den 60-Jährigen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik.

