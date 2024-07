Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ingewahrsamnahme, Einbruch und Autodiebstahl

Iserlohn (ots)

Alkohol-Fahrt, Angriff und Ingewahrsamnahme Ein 34-jähriger Iserlohner fiel am Dienstagmorgen gegen 3 Uhr der Polizei auf. Er fuhr betrunken mit seinem Fahrrad ohne Licht in Schlangenlinien über die Baarstraße. Ein Atemalkoholtest zeigte: Er war deutlich alkoholisiert, ein Arzt nahm ihm auf der Polizeiwache daher Blut ab. Als er dann schließlich entlassen wurde und gehen sollte, wurde er ausfallend und beleidigte die Beamten. Als diese ihn erneut aufforderten, nun zu gehen, schlug er mit einem Schlüsselbund in der Hand mehrfach in Richtung eines Polizeibeamten und trat und spuckte im weiteren Verlauf nach diesen. Er wurde überwältigt und verbrachte die Nacht zur Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam Iserlohn. Neben dem Verfahren wegen der Trunkenheitsfahrt folgt nun auch eines wegen des tätlichen Angriffs auf die Polizisten.

Einbrecher erfolglos

Von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte gewaltsam in einen Lagerraum an der Köbbingser Mühle ein. Sie stellten Kupfer und Messing zum Transport bereit, wurden aber anscheinend an der weiteren Tatausführung gehindert. Womöglich scheiterten sie am Versuch, das Material abzutransportieren. Die Kripo ermittelt nun und sucht Hinweise auf die Täter. Im Vorfeld haben Mitarbeiter einen Audi A3 mit ausländischem Kennzeichen im Bereich der Firma gesehen, ob dieser damit im Zusammenhang dazu steht, wird nun ermittelt. Ein Hinweis der Polizei: Wenn Sie verdächtige Fahrzeuge sehen, scheuen Sie sich nicht davor, die Polizei zu rufen. Die Kolleginnen und Kollegen kommen vorbei, und überprüfen Fahrzeug und Fahrzeugführer.

Autodiebstahl

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen waren Diebe an der Giesestraße aktiv. Sie schlugen die Glastür einer Autowerkstatt ein und gelangten an einen Fahrzeugschlüssel, der zu einem Mercedes gehört. Dieser wurde dann durch die Unbekannten entwendet. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02371 91990 entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell