Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raubdelikte

Iserlohn (ots)

Die Polizei wurde kurz nach 0 Uhr informiert über eine angebliche Schlägerei in oder an einem Haus an der Altenaer Straße. Der Wohnungsinhaber berichtete, er habe mit Freunden gefeiert. Gegen 0 Uhr habe es an der Tür geklopft. Als er öffnete, hätten eine Frau und zwei Männer vor seiner Wohnungstür gestanden. Einer der Männer habe ihm einen Schlag auf den Kopf verpasst. Die drei seien in seine Wohnung eingedrungen, hätten ihm Geld geraubt und seien geflüchtet. Während die Polizeibeamten vor Ort den Betroffenen und Zeugen befragten, vernahmen sie Hilferufe. Im Bach an der Uferstraße stand einer der mutmaßlichen Räuber. Der 45-jährige, in Hemer gemeldete Mann gab an, in den Bach gestürzt zu sein. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizeibeamten eine höhe Geldmenge. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die anderen Beteiligten sind dem Opfer nach dessen Angaben "flüchtig" bekannt.

Heute Morgen gegen 4.15 Uhr wurde ein Linienbus-Fahrer an der Bushaltestelle Quellengrund überfallen. Der Fahrer der Linie 22 hatte angehalten und wollte nach eigenen Angaben eine Zigarette rauchen. Deshalb öffnete er die Tür und stieg aus. In diesem Augenblick sei er von hinten angegriffen worden, wie er der Polizei berichtete. Der Unbekannte verletzte den Fahrer mit einem Messer leicht, habe ihm das Portemonnaie mit Bargeld abgenommen und sei geflüchtet. Der Unbekannte soll dunkelhäutig, etwa 30 bis 35 Jahre und 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Er hat einen gestutzten Vollbart, trug eine dunkle Cappy, einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und Turnschuhe. Der Rettungsdienst versorgte die leichten Verletzungen des Fahrers vor Ort. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. (cris)

