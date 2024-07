POL-MK: Halsketten-Raub am Bahnhof/ Brennende Papiercontainer

Kierspe (ots) - Weil sie angeblich ein Lotterie-Abo abgeschlossen hatte, wurde eine 62-jährige Kiersperin am Freitagnachmittag so lange am Telefon unter Druck gesetzt, bis sie am Ende ihre IBAN nannte. Die Anruferin kündigte an, das Telefongespräch aufzunehmen. Dazu sollte die Kiersperin alle Fragen nur mit "Ja" oder "nein" beantworten. So willigte die Kiersperin ein, die angeblich fällige Geldsumme abbuchen zu ...

mehr