Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kettensägen-Dieb festgenommen/ Einbrüche/ E-Bike gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Wegen einer Ruhestörung hielt sich eine Streifenwagenbesatzung der Polizei am Samstag um 3.25 Uhr in der Knapper Straße auf. Während des Einsatzes hörten die Polizeibeamten eine lautstarke Auseinandersetzung an der Friedrichstraße. Die Beamten trennten zwei Gruppen und nahmen Anzeigen wegen gegenseitiger Körperverletzung auf. Ein 36-jähriger Hagener und ein 24-jähriger Meinerzhagener - beide unter Alkoholeinfluss - bezichtigen sich gegenseitig, geschlagen zu haben. Die Polizei erteilte Platzverweise.

Unbekannte haben sich am Samstagabend durch ein Fenster Zugang zu der Feuerwache am Römerweg verschafft. Zwischen 20 und 22.43 Uhr öffneten sie ein Fenster und kletterten in das Gebäude. Bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei konnte festgestellt werden, ob etwas gestohlen wurde.

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurde Am Grünewald versucht, in einen schwarzen Audi einzubrechen. Am Samstagmorgen stellte der Halter Beschädigungen an Gummidichtung und Fahrertürscheibe fest.

Die Polizei hat am Samstagmittag mutmaßliche Kettensägen-Diebe auf der Flucht gestoppt und vorläufig festgenommen - dank mehrerer aufmerksamer Zeugen. Ein Kunde eines Geschäftes am Kerkhagen hatte Sägen vor dem Geschäft abgelegt. Während eine Mitarbeiterin das Lager abschloss, schnappte sich ein Unbekannter vor ihren Augen die Sägen und rannte weg. Die Mitarbeiterin rief die Polizei und beschrieb den Dieb. Einem vorbeifahrenden, sehr aufmerksamen Autofahrer kam der rennende Mann mit den Kettensägen verdächtig vor, weshalb er ihm hinterherfuhr. Er verlor ihn zwar aus dem Blickfeld, entdecke ihn aber kurze Zeit später wieder, wie er ohne Kettensägen in ein Auto stieg. Er meldete der Polizei seine Beobachtung. Ein anderer Autofahrer sah, wie der Fremde zwei Motorsägen im Gebüsch versteckte und meldete seine Beobachtung ebenfalls der Polizei. Auf der Anfahrt kam der Polizei der von dem Zeugen beschriebene BMW mit Unnaer Kennzeichen entgegen. Darin saßen drei Männer im Alter von 29, 24 und 19 Jahren, alle ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Sie bestreiten die Tat. Die Polizeibeamten nahmen sie vorläufig fest und zur erkennungsdienstlichen Behandlung mit zur Wache. Sie wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Die Polizei ermittelt wegen Bandendiebstahls aus Werkstätten und dankt den aufmerksamen Autofahrern! Die Motorsägen aus dem Gebüsch wurden dem Geschäft wieder übergeben.

Zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen, gegen 10 Uhr, wurde in die griechisch-orthodoxe Kirche an der Sedanstraße eingebrochen. Unbekannte öffneten gewaltsam eine Tür an der Rückseite. Es wurde jedoch offenbar nichts gestohlen.

Am Freitag zwischen 13.50 und 15 Uhr wurde an der Bahnhofsallee ein E-Bike gestohlen. Die Eigentümerin hatte das silberne Cube-Bike mit einem Schloss an einem Geländer festgemacht. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell