Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch, Brand und Schuh-Schlag

Iserlohn (ots)

Anhängerbrand

Am Sonntagnachmittag wurde durch Unbekannte gegen 17:40 Uhr ein Pferdeanhänger am Letteweg in Hennen in Brand gesetzt. Er stand an einem Feld, das Feuer konnte sich nicht weiter ausbreiten. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Iserlohn zu wenden.

Schläge im Schuhladen

Ein 33-jähriger Hemeraner sorgte am Samstag um 14:30 Uhr an der Wermingser Straße für Aufregung. Er schlug dem Mitarbeiter eines Geschäftes einen Schuh ins Gesicht und randalierte, obwohl man ihn aufforderte, den Laden zu verlassen. Er fing an, den Laden umzugestalten, indem er die Kartons mit Schuhen umräumte. Erneut wurde er aufgefordert, zu gehen. Die Reaktion waren Schläge ins Gesicht des Ladeninhabers. Die Polizei kam dazu und nahm den Tatverdächtigen in Gewahrsam, um Weiteres zu verhindern. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Einbrecher flüchtig

Am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr wurde die Polizei von einem Sicherheitsdienst über einen mutmaßlichen Einbruch informiert. Wie sich herausstellte sind zwei Männer in eine Firma im Gewerbegebiet Zollhaus eingebrochen. Die Polizei begann, das Gebäude zu umstellen und zu durchsuchen. Als dies begann, flüchteten die Männer anscheinend über die Rückseite durch ein Waldstück. Ihr Fahrzeug konnten sie jedoch nicht mehr mitnehmen, das abgesetzt abgestellte Tatfahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt und wird durch Kriminalbeamte nach Spuren untersucht. Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell