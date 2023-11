Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Hochwertige E-Bikes in Rohrbach gestohlen

Heidelberg (ots)

An einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Freitagfrüh und Dienstagfrüh entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft zwei E-Bikes, die vor einem Anwesen in der Panoramastraße standen. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses bemerkte um 08:30 Uhr am Dienstag ein durchtrenntes Fahrradschloss, welches beim hauseigenen Fahrradständer auf dem Boden lag. Er verständigte seine Nachbarn. Es stellte sich heraus, dass im Tatzeitraum auch noch ein weiteres E-Bike gestohlen wurde. Der Wert der Räder beträgt zusammen 7.000 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd nahm die Ermittlungen hinsichtlich der besonders schweren Fälle des Diebstahls auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell