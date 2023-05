POL-SL: Ausfall Telefon bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

Saarbrücken (ots) - In den frühen Morgenstunden am Freitag, den 31.03.2023, wurde ein 86-Jähriger in Dudweiler Opfer eines schweren Raubes. Gegen die 27-jährige Haushaltshilfe des Mannes wurde Haftbefehl erlassen. Sie sitzt derzeit in Haft. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das Opfer durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen und noch im abgedunkelten ...

mehr