Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen/ Einbruch in Keller

Werdohl/ Plettenberg (ots)

Am Sonntagabend oder in der folgenden Nacht hebelten Unbekannte eine Kellertür eines Einfamilienhauses an der Straße Kettling auf und drangen in das Gebäude ein. Zur möglichen Beute konnten bei Anzeigenaufnahme durch die Polizei keine Angaben gemacht werden.

Heute Morgen kurz nach 2.30 Uhr beobachtete ein Zeuge an der Gildestraße eine Person, die versuchte, mit einem Werkzeug den Zahlautomaten im Waschpark aufzubrechen. Der Zeuge informierte die Polizei. Die Besatzungen der Polizeistreifen entdeckten eine Person mit Taschenlampe auf dem Gelände. Der Mann versuchte zu fliehen. Die Beamten holten ihn jedoch ein, überwältigten und fesselten ihn. Der 36-jährige Mann aus Lennestadt hatte diverse Werkzeuge und einen Fahrzeugschlüssel dabei. Der bei der Festnahme leicht verletzte Tatverdächtige wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur Polizeiwache nach Werdohl gebracht. Da der offenbar unter Alkoholeinfluss stehende Mann mit einem Fahrzeug gekommen war, nahm ihm ein Arzt Blutproben ab. In seinem in der Nähe abgestellten Ford Transit befand sich mutmaßliches Diebesgut aus dem Gebäude eines Pflegedienstes in Plettenberg. Eine Polizeistreife überprüfte das Gebäude an der Brauckstraße in Plettenberg und fand dort entsprechende Einbruchspuren. Der Täter hatte ein Fenster an der Gebäuderückseite aufgebrochen und war in das Büro geklettert. Die Polizei sicherte Spuren.

Die Polizeibeamten stellten den Ford Transit mit Frankfurter Kennzeichen samt Inhalt und die mutmaßlichen Tatwerkzeuge sicher. Der Tatverdächtige wurde, nach der Feststellung seiner eindeutigen Identität, entlassen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell