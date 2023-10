Coesfeld (ots) - Einbrecher drangen am Wochenende in Billerbeck in ein Einfamilienhaus auf der Bahnhofstraße und in eine Garage auf der Straße "An der Welle" ein und machten Diebesgut. In der Nacht von Samstag (21.10.2023, 23.00 Uhr) auf Sonntag (22.10.2023, 07.50 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter ...

mehr