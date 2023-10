Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, An der Welle, Bahnhofstraße

Einbruch in Einfamilienhaus und in eine Garage - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Einbrecher drangen am Wochenende in Billerbeck in ein Einfamilienhaus auf der Bahnhofstraße und in eine Garage auf der Straße "An der Welle" ein und machten Diebesgut.

In der Nacht von Samstag (21.10.2023, 23.00 Uhr) auf Sonntag (22.10.2023, 07.50 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang durch ein unverschlossenes Tor zu einem Grundstück auf der Straße "An der Welle". So gelangten sie in die dortige Garage, die ebenfalls zwar geschlossen, aber nicht verschlossen gewesen war. Sie entwendeten ein Pedelec und eine Vielzahl von hochwertigen Werkzeugen.

In der selben Nacht (von 20.00 Uhr bis 12.30 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter auf der Bahnhofstraße in Billerbeck in ein freistehenden Einfamilienhaus. Sie verschafften sich durch eine, im rückwärtigen Bereich liegende, unverschlossene Kellertür, Zugang zum Haus und entwendeten u.a. zwei Geldbörsen samt Inhalt.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

