BPOL NRW: Bundespolizei überführt unehrlichen Mitarbeiter nach Diebstahl durch Videoaufzeichnungen

Bielefeld (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstag (10. Oktober) einen Diebstahl im Hauptbahnhof Bielefeld mithilfe von Videoaufzeichnungen aufgeklärt. Der Bestohlenen wurde ein großer Teil des Diebesgutes wieder übergeben.

Am Nachmittag erstattete eine 46-jährige Berlinerin bei der Bundespolizei Strafanzeige wegen Diebstahls. Als sie ihren in einem Schließfach deponierten Koffer abholen wollte, war dieses leer. Mit dem Koffer fehlten Kleidung und Elektronik im Gesamtwert von etwa zweieinhalb Tausend Euro. Durch die Auswertung von Videoaufnahmen aus der Schließfachanlage fiel der Tatverdacht schnell auf den Mitarbeiter eines Reinigungsunternehmens. Auf Aufforderung des Bahnservice erschien der 39-jährige Bulgare bei der Bundespolizei. Er räumte auf Vorhalt den Diebstahl ein und übergab einen Teil der Beute. Den Koffer mit den für ihn nicht brauchbaren Sachen hatte er zwischenzeitlich in einem Altkleidercontainer entsorgt. Der Betreiber des Containers hat den Koffer am Mittwoch geborgen. Auf den Videoaufnahmen war zu sehen, dass das Schließfach zwar geschlossen, aber nicht abgeschlossen war. Ob es sich um einen Bedienfehler oder einen technischen Defekt handelt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Obwohl der Tatverdächtige einräumte, "Mist gebaut" zu haben, war sein Unrechtsbewusstsein doch eher schwach ausgeprägt. Er begründete die Tat damit, dass er zugegriffen hat, bevor es jemand anderes tut.

Gegen den schon zuvor wegen Eigentumsdelikten polizeibekannten Mann wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Unterschlagung eingeleitet.

