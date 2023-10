Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zwei Diebstähle in Parfümerie - Bundespolizei verhaftet Ladendiebe

Köln (ots)

Am Vormittag des 10. Oktober 2023 soll zunächst ein 18-jähriger Tunesier Parfüm aus einer Parfümerie des Kölner Hauptbahnhofs entwendet haben. Die Bundespolizisten fanden bei ihm noch Betäubungsmittel auf, stellten Fahndungsnotierungen fest und verhafteten den Mann. Gleiches ereignete sich in den Abendstunden. Diesmal soll ein 36-jähriger Marokkaner in der Filiale Parfüm gestohlen haben. Auch ihn nahm die Bundespolizei fest.

Vormittags beobachtete der Ladendetektiv einer Parfümerie einen 18-jährigen Tunesier, wie dieser eine Flasche Parfüm im Wert von 62 Euro aus einem Regal entnahm, in seiner Jackentasche verstaute und die Filiale ohne zu bezahlen verließ. Daraufhin stellte der Detektiv den Mann und zog die Bundespolizei hinzu. Die Beamten durchsuchten den 18-Jährigen nach Ausweispapieren und fanden hierbei Betäubungsmittel (augenscheinlich Marihuana) bei ihm auf, welche sie sicherstellten. Des Weiteren führten die Bundespolizisten eine Identitätsfeststellung durch, welche zwei Fahndungsnotierungen in Form jeweils einer Aufenthaltsermittlung der Stadtverwaltung Essen sowie einer der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ergaben. Die Einsatzkräfte nahmen den Tunesier vorläufig fest.

Am Abend beobachtete ein Detektiv der Parfümerie abermals einen Ladendieb. In diesem Fall entwendete ein 36-jährige Marokkaner gleich mehrere Flaschen Parfüm im Wert von insgesamt 283 Euro. Er verstaute das Diebesgut in seiner Jacke und verließ die Filiale ohne zu bezahlen. Die alarmierten Bundespolizisten führten eine Identitätsfeststellung bei dem Mann durch und nahmen diesen ebenfalls vorläufig fest.

Beide Tatverdächtige müssen sich nun vor einem Haftrichter verantworten.

