BPOL NRW: Baggerarbeiten führen zu Zugunfall - Bundespolizei ermittelt

Essen (ots)

Am gestrigen Mittag (10. Oktober) soll ein Mitarbeiter eines Abbruchunternehmens, während Erdarbeiten einen Baum entwurzelt haben, welcher daraufhin auf eine Zugstrecke in Essen-Kupferdreh ragte. Ein durchfahrender Zug kollidierte mit der Birke. Der Vorfall führte zu Verspätungen.

Gegen 11:35 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Dortmund darüber informiert, dass es an der Bahnstrecke Wuppertal-Vohwinkel - Essen-Überruhr auf Höhe des Deilbachtals in Essen zu einer Kollision zwischen der S9 und einem Baum kam. Die Bundespolizisten begaben sich unverzüglich zu der Örtlichkeit. In der Zwischenzeit waren bereits die Feuerwehr der Stadt Essen und der Notfallmanager der Deutschen Bahn an der Unfallstelle eingetroffen. Die Einsatzkräfte ermittelten, dass ein Mitarbeiter eines Abbruchunternehmens aus Niedersachsen, nach Erdarbeiten eine Birke entwurzelte, wodurch ein Teil dieser in das Gleisbett ragte. Der Triebfahrzeugführer der S9 soll mit dem anfahrenden Zug das leichte Astwerk überfahren haben und unmittelbar danach, durch eine normale Bremsung, zum Stehen gekommen sein. Dabei wurde weder der Zugführer, noch einer der rund 150 Reisenden verletzt. An der Vorderseite des Zuges wurden diverse Beschädigungen festgestellt. Außerdem entstand im Bereich des Stromabnehmers ein Schaden, sodass die S-Bahn nicht weiter fahrbereit war. Aus diesem Grund wurde die Bahn gegen 12:50 Uhr evakuiert. Die sich im Zug befindlichen Personen, wurden über eine Rampe in einen Ersatzzug geleitet. Dieser konnte gegen 13:20 Uhr zurück zum Hauptbahnhof Essen fahren.

Der Unfallverursacher wurde durch die Beamten ermittelt. Dieser bestätigte die Durchführung der Baggerarbeiten. Die entwurzelte Birke, die durch seine Arbeiten ins Gleisbett ragte, habe der 57-Jährige nicht bemerkt.

Die Schadenshöhe, sowie die genauen Verspätungen, die der Unfall verursachte, sind bisher noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizisten fertigten zur Beweissicherung Lichtbilder aller Schäden an.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann aus Bremervörde, wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

