Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, Lkr. Konstanz) Beifahrerscheibe eingeschlagen und Handtasche entwendet (02.08.2024)

Tengen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Freitagabend die Scheibe eines am Friedhof in der Klingenstraße abgestellten Autos eingeworfen und daraus eine Handtasche entwendet. Im Zeitraum zwischen 17.50 Uhr und 18 Uhr schlug der Unbekannte die Scheibe auf der Beifahrerseite des dort geparkten Mitsubishi ein und entnahm anschließend aus der auf dem Sitz liegenden Handtasche den Geldbeutel. Als die 86-jährige Fahrerin zu ihrem Wagen zurückkehrte, sah sie den unbekannten Täter gerade noch in einem nicht näher bekannten Auto flüchten.

Bereits am 19.07.2024 kam es auf dem Parkplatz des Friedhofs zu einem gleichgelagerten Diebstahl aus einem Auto.

Verdächtige Wahrnehmungen auf dem Parkplatz am Friedhof nimmt der Polizeiposten Engen, Tel. 07733 9409-0, entgegen.

Die Polizei rät: Schließen Sie ihr Fahrzeug grundsätzlich auch bei kurzen Abwesenheiten ab. Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld im Auto!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell