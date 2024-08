Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Bundesstraße 14 (02.08.2024)

Spaichingen (ots)

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 14 zwischen Spaichingen und Aldingen ist am Freitagnachmittag ein Autofahrer leicht verletzt worden. Ein 64-Jähriger war gegen 14.30 Uhr mit einer Jeep Wrangler auf der B 14 in Richtung Aldingen unterwegs. Auf Höhe einer Zufahrt zu einem Feldweg bog der Mann nachdem er dies zuvor ankündigte nach links ab. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem VW Golf eines 43-Jährigen, der hinter dem Jeep fuhr und diesen überholte. Der VW Fahrer zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu. Der nicht mehr fahrbereite Golf, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe am Jeep schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell