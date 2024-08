Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht auf dem Parkplatz "Stadthalle" - roten Opel Astra angefahren und geflüchtet (02.08.2024)

Spaichingen (ots)

Am Freitag ist es auf dem Parkplatz der Stadthalle in der Sallancher Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Im Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 12.00 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer den auf dem Parkplatz abgestellten roten Opel Astra an der linken Fahrzeugseite und fuhr anschließend einfach weiter, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0 beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

