POL-KN: (Fridingen a.d.D./ Lkr. Tuttlingen) Auffahrunfall fordert insgesamt 20.000 Euro Blechschaden (03.08.2024)

Fridingen a.d.D. (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit einem Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro ist es am Samstagvormittag, gegen 11 Uhr auf der Bahnhofstraße gekommen. Ein 34-jähriger Fahrer eines Dacia Sandero war auf der Bahnhofstraße in Richtung Hammerschiede unterwegs und wollte auf Höhe einer Tankstelle nach links abbiegen. Er bremste seinen Wagen bis zum Stillstand ab. Dies erkannte eine dahinterfahrende 36-jährige Opel Astra-Fahrerin zu spät und prallt in das Heck des Dacia. Der nicht mehr fahrbereite Opel, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Dacia wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

