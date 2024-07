Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Diebstählen im Kölner Hauptbahnhof: Bundespolizei eröffnet mehrere Ermittlungsverfahren

Am gestrigen Mittwoch wurden zwei Parfümerien Ziel einer dreisten Ladendiebin (33) beziehungsweise eines dreisten Ladendiebs (25). Letzterer führte bei seiner Tat griffbereit ein Messer mit sich.

Gegen 13:00 Uhr konnte ein Zeuge in der Filiale beobachten, wie die 33-Jährige insgesamt vier Parfümflaschen sowie eine Handcreme aus dem Regal entnahm und in ihre Tasche steckte. Im Anschluss verließ sie das Geschäft ohne zu bezahlen. Der Wert der entwendeten Artikel belief sich auf stattliche 1.243 Euro. Dazu gerufene Bundespolizisten ermittelten die Identität der Mongolin und nahmen sie vorläufig fest.

Andere Zeit, anderer Ort, ähnliche Tat: Gegen 16:00 Uhr rückte der 25-Jährige in den Fokus eines Ladendetektiven einer weiteren Parfümerie. Er konnte beobachten, wie der Italiener eine Parfümflasche (Wert: ca. 21 Euro) aus der Verpackung entnahm und in seiner rechten Jackentasche verschwinden ließ. Da auch er nicht bezahlte wurde die Bundespolizei hinzugezogen. Die Uniformierten identifizierten den Mann, der zudem ein kleines Messer in seiner Jackentasche dabei hatte. Sie stellten den Gegenstand sicher.

Gegen die Mongolin eröffneten die Einsatzkräfte ein Strafverfahren wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls und führten sie dem Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Köln zu. Sie muss sich nun vor einem Haftrichter verantworten.

Der Italiener durfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder gehen. Gegen ihn ermittelt die Bundespolizei nun wegen einem Diebstahl mit Waffen.

