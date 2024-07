Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 64-Jährigen auf der Enscheder Straße in Gronau

Kleve - Gronau (ots)

Am Mittwochvormittag, 17. Juli 2024 um 11:45 Uhr, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei eine 38-jährige Niederländerin als Fahrerin eines ins Ahaus zugelassenen Audi Q 5 nach der Einreise aus den Niederlanden auf der Enscheder Straße in Gronau. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Personenkraftwagen zur Zwangsentstempelung wegen fehlendem Versicherungsschutz ausgeschrieben ist. Daraufhin wurden die Kennzeichen entstempelt und der Fahrzeugschein eingezogen. Nach der Kontaktaufnahme mit dem 64-jährigen niederländischem Halter, dass er sein Fahrzeug zeitnah aus dem öffentlichen Verkehrsraum zu entfernen hat, wurde dieser kurze Zeit später vor Ort vorstellig. Hier ergab die Überprüfung seiner Personalien, dass ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Münster wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen ihn vorliegt. Demnach hatte der Gesuchte noch eine Geldstrafe in Höhe von 500 EUR zu zahlen oder eine 25-tägige Ersatzfreiheitstrafe zu verbüßen. Daraufhin wurde der Mann vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle in Gronau gebracht. Dort zahlte der Niederländer die Geldstrafe bei der Bundespolizei ein und konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Dienstelle wieder verlassen.

