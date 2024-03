POL-GM: Mobile Baustellentoilette zerstört

Wiehl (ots) - In der Nacht zu Dienstag (25./26. März) haben Unbekannte eine Bäckerei an der Bielsteiner Straße eingebrochen. Bei einem Einbruchsversuch in ein benachbartes Schreibwarengeschäft scheiterten die Täter. An der Bäckerei konnten sich die Täter durch Hebeln an der Schiebetüre Zugang verschaffen. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Kasse, in der sich allerdings kein Geld befand. Sie flüchteten ohne ...

mehr