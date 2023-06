Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Uhingen - Handtasche gestohlen

Am Dienstag entwendete ein Unbekannter die Handtasche in einem Uhinger Einkaufsmarkt.

Ulm (ots)

Gegen 12.45 Uhr befand sich eine 68-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Bleichereistraße. Ihre Handtasche hatte sie an den Einkaufswagen gehängt. Ein Dieb nahm die Handtasche in einem unbeobachteten Moment an sich und flüchtete. Die Frau verfolgte den Mann, konnte ihn aber nicht mehr einholen. Zeuginnen sahen den Unbekannten noch über den Parkplatz rennen. Das Polizeirevier Uhingen (Telefon 07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unbekannten geben können. Der soll etwa 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein und hatte eine kräftige Statur. Er war glatzköpfig und trug eine dreiviertel lange Hose und T-Shirt. Die schwarze Handtasche hatte er umgehängt.

+++++++ 1163153(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

