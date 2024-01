POL-UL: (HDH) Heidenheim - Mit Schlagring unterwegs - Eine Anzeige erwartet nun einen 19-Jährigen nach einer Kontrolle am Dienstag in Heidenheim.

Ulm (ots) - Um 22.36 Uhr war ein 18-Jähriger auf der L283 von Grodt in Richtung Reute unterwegs. Da der Mann wohl zu schnell in einer Rechtskurve fuhr, verlor er die Kontrolle über seinen VW. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und nach ca. 200 Metern an einem Baum zum Stehen. Durch die Kollision erlitt ...

mehr