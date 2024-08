Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Polizei nimmt 32-Jährigen nach Brandstiftung fest (04.08.2024)

Trossingen (ots)

Am Sonntagabend ist es im Bereich Trossingen zu mehreren Einsätzen der Feuerwehr und der Polizei gekommen. Gegen 19.15 Uhr rückte die Feuerwehr Trossingen in ein Waldstück zwischen Schura und Trosssingen im Bereich der Straßen Löhle/ Kellenbach aus, da dort ein Holzstapel brannte. Gegen 21.45 Uhr kam es zu einem erneuten Brand unweit der ersten Einsatzstelle. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte eine Arbeiterhütte eines Holzunternehmens vollständig aus. Kurz vor Mitternacht löschten die Wehrleute noch einen brennenden Altkleidercontainer, der auf der Lichtbergstraße aufgestellt war. Im Rahmen der Fahndung stellten die Beamten einen 32-jährigen Mann auf Höhe einer Tankstelle fest. Bei der Kontrolle des Mannes erhärtete sich der Verdacht, dass dieser die Brände absichtlich gelegt haben könnte. Die Polizisten nahmen den 32-Jährigen vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der mutmaßliche Täter die Dienststelle auf freien Fuß wieder verlassen. Nach derzeitigen Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 6.000 Euro. Das Kriminalkommissariat Tuttlingen hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Diese dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell