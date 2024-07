POL-SLS: Täterermittlung nach Automatenaufbruch in Dillingen-Pachten

Dillingen/Saarlouis (ots) - Am gestrigen Dienstagabend (25.06.2024), gingen gegen 20:10 Uhr mehrere Notrufe bei der Führungs- und Lagezentrale der saarländischen Polizei ein, wonach sich in der Fußgängerzone in Dillingen zwei Personengruppen schlagen würden. Die Örtlichkeit wurde umgehend von Einsatzkräften der Polizei aufgesucht. Vor Ort konnte jedoch nur noch ein Teil der Gruppe angetroffen werden, die ...

mehr