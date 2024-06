POL-SLS: Schlägerei zwischen zwei Gruppierungen in Dillingen

Wadgassen (ots) - Am Samstag, den 22.06.2024, gegen 18:25 Uhr, ereignete sich in der Provinzialstraße in Wadgassen ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kraftrad. Zuvor soll der 61-jährige Kraftradführer in der Provinzialstraße in Richtung Lindenstraße mehrere PKW überholt haben, ehe es dort zur Kollision mit der 27-jährigen PKW-Führerin ...

mehr