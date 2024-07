Überherrn (ots) - Seit Sonntag, 23.06.2024, 21:30 Uhr, wird ein 84-jähriger Mann aus Überherrn vermisst. Er ist an Demenz erkrankt und verließ seine Wohnung in unbekannte Richtung. Eventuell trägt er eine Lederjacke. Bei Hinweisen über den Aufenthaltsort des Mannes wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Saarlouis (Tel.: 06831/9010) oder an jede andere Polizeidienststelle. Rückfragen von Medienvertretern ...

