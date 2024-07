Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - die Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Mit Bargeld, Schmuck und einem Tresor flüchteten unbekannte Einbrecher aus einem Einfamilienhaus am Luner Weg. Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag gelangten die Einbrecher ins Gebäude. Zwei Fenster und einer Terrassentür wurden beschädigt, beziehungsweise aufgehebelt. Hinweise zur Fluchtrichtung der Einbrecher liegen nicht vor.

Gladbeck

Zwischen Freitag und Montag brachen unbekannte Täter einen Container auf einem Baustellengelände an der Hegestraße auf. Aus dem Container nahmen sie zwei Werkzeugmaschinen mit und flüchteten in unbekannte Richtung.

Marl

Über eine eingeworfene Schaufensterscheibe schafften es Einbrecher in eine Bar an der Bergstraße. Zunächst hatten die unbekannten Täter am Montagmorgen (ca. 03:00 Uhr) versucht die Eingangstür aufzuhebeln und den Glaseinsatz der Tür einzuwerfen. Als dies nicht gelang, verschafften sie sich Zutritt über das Schaufenster. Die Bar wird von einer Kamera überwacht. Einer von zwei Tatverdächtigen stieg in das Gebäude ein, der zweite blieb draußen stehen. In der Bar wurde ein Geldspielautomat aufgebrochen. Aus dem Automaten nahm der Täter das Bargeld mit. Die beiden flüchteten über die Römerstraße.

Recklinghausen

Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der König-Ludwig-Straße und entwendeten zwei Tresore. Am Sonntagabend nutzten sie ein auf Kipp stehendes Fenster einer Hochparterre-Wohnung um in das Gebäude zu gelangen. Von hier aus kamen sie in den Hausflur. Anschließend brachen sie in die Wohnung im ersten Obergeschoss und im Dachgeschoss ein. Was genau gestohlen wurde konnte noch nicht gesagt werden. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte das Tor zum Gelände eines Reifenhändlers an der Kölner Straße auf. Vom Gelände nahmen sie mindestens 20 Sätze Autoreifen/Räder mit. Die Fluchtrichtung der Diebe ist unbekannt. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell