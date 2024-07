POL-RE: Waltrop: Gegen geparktes Auto geprallt - Fahrer hatte Alkoholfahne

Recklinghausen (ots) - Am 29.06.2024 gegen 16:54 Uhr ereignete sich in Castrop-Rauxel ein schwerer Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Kradfahrer. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Castrop-Rauxel fuhr auf der Victorstraße in östlicher Fahrtrichtung. An der Einmündung mit der Vördestraße wollte er nach links abbiegen. Ein 39-jähriger Kradfahrer aus Bottrop ...

mehr