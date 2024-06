POL-RE: Recklinghausen: Polizei Bielefeld nimmt Autoschieberbande fest - Container mit Fahrzeugen in Recklinghausen beladen

Recklinghausen (ots) - Mit schweren Verletzungen musste eine 47-jährige Motorradfahrerin aus Goch in einem Krankenhaus behandelt werden. Die 47-Jährige war am Freitag um 09:15 Uhr auf der Hervester Straße in Richtung "Kleiner Ring" unterwegs. Zeitgleich wollte ein 28-jähriger Autofahrer aus Dorsten an der Hervester Straße ausparken. Dabei kam es zum Zusammenstoß ...

