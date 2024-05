POL-NE: Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Autoaufbrüchen

Meerbusch (ots) - In Meerbusch stürzte am Freitag (24.05.), gegen 00:20 Uhr, ein 22-jähriger Kradfahrer in einem Kreisverkehr an der Gonellastraße / Uerdinger Straße. Nach ersten Erkenntnissen stürzte der Mann beim Befahren des Kreisverkehres und verletzte sich. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Konsum von Alkohol und/oder Drogen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort ...

