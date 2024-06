POL-RE: Dorsten: Unfall beim Ausparken - Motorradfahrerin schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Ein Motorradfahrer aus Kamp-Lintfort wurde beim Zusammenstoß mit einem Auto am Donnerstagnachmittag schwer verletzt. Gegen 15:30 Uhr kam es auf der Dorstener Straße in Richtung Marl an der Kreuzung mit der Buerer Straße zu einem Rückstau. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Dorsten fuhr innerhalb einer Fahrzeugschlange langsam auf die Kreuzung zu. Ein 65-jähriger Motorradfahrer fuhr links an den ...

mehr