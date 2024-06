Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein Motorradfahrer aus Kamp-Lintfort wurde beim Zusammenstoß mit einem Auto am Donnerstagnachmittag schwer verletzt.

Gegen 15:30 Uhr kam es auf der Dorstener Straße in Richtung Marl an der Kreuzung mit der Buerer Straße zu einem Rückstau. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Dorsten fuhr innerhalb einer Fahrzeugschlange langsam auf die Kreuzung zu. Ein 65-jähriger Motorradfahrer fuhr links an den Fahrzeugen vorbei. Dabei touchierte er das Auto des 25-Jährigen und stürzte.

Ein Rettungswagen transportierte den Motorradfahrer in ein Krankenhaus.

Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Die Dorstener Straße musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

