POL-FR: Freiburg-Stühlinger Landfriedensbruch

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN Am Sonntagmorgen, 31.12.2023, zwischen 08:25 Uhr und 08:45 Uhr, kam es in Rheinhausen, in der Straße, Im Vogelsang, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug einen geparkten dunkelgrauen Ford Focus. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Fahrzeugführer ...

