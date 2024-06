Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: schwerer Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Kradfahrer

Recklinghausen (ots)

Am 29.06.2024 gegen 16:54 Uhr ereignete sich in Castrop-Rauxel ein schwerer Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Kradfahrer.

Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Castrop-Rauxel fuhr auf der Victoriastraße in östlicher Fahrtrichtung. An der Einmündung mit der Vördestraße wollte er nach links abbiegen. Ein 39-jähriger Kradfahrer aus Bottrop fuhr in der entgegengesetzten Richtung der Victoriastraße.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Krad. Der Kradfahrer stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu.

Aufgrund der erlittenen Verletzungen ist der Kradfahrer vor Ort verstorben. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Die Unfallstelle ist noch bis etwa 19:45 Uhr aufgrund der Unfallaufnahme gesperrt.

