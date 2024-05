POL-BO: Trio versucht Bochumer (41) zu berauben

Witten (ots) - Drei verletzte Personen und ein hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Witten am Samstagmittag, 18. Mai. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 39-jähriger Autofahrer aus Witten gegen 13.10 Uhr auf der Crengeldanzstraße in Richtung Ardeystraße unterwegs. Zeitgleich bog ein 51-jähriger Dortmunder - bei laut Zeugenangaben ausgeschalteter Lichtzeichenanlage - mit seinem Pkw von der ...

