Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Auenheim - Verkehrsunfall

Kehl, Auenheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagmittag gegen 12 Uhr auf der Robert-Koch-Straße, weshalb die Fahrbahn beidseitig gesperrt werden musste. Ein aus Richtung Kehl kommender VW-Fahrer wollte ersten Erkenntnissen zu Folge nach links abbiegen als er von einem hinter ihm fahrenden Citroen-Fahrer überholt wurde. Während des Abbiegevorgangs kam es zum Zusammenstoß. Durch die Kollision wurde eine schwangere Frau, welche auf dem Beifahrersitz des Citroen saß, verletzt. Sie wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. /ha

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell