Polizei Münster

POL-MS: Pkw flüchtet nach Unfall auf Ostmarkstraße - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Kastenwagen-Fahrer ist am Montagmorgen (11.03., 8:00 Uhr) nach einem Unfall mit einem 45-jährigen VW-Fahrer auf der Ostmarkstraße vom Unfallort geflüchtet.

Nach Angaben des 45-jährigen Horstmarers befuhr er die Ostmarkstraße stadtauswärts. Kurz nach der Einmündung zur Lönsstraße fiel ihm ein weißer Kastenwagen auf, welcher seine Spur nicht hielt. Als der Unbekannte an dem Horstmarer vorbeifuhr, berührten sich die Außenspiegel der Fahrzeuge und brachen ab. Beide Fahrer hielten zunächst an. Der Unbekannte stieg jedoch kurz danach wieder in sein Auto und entfernte sich von der Unfallstelle.

Nach Zeugenaussagen soll der Flüchtige einen weißen Kastenwagen, vermutlich einen VW Crafter, gefahren sein. Der Fahrer soll um die 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß gewesen sein. Er habe einen dunklen Teint, dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart und sei mit einem blauen Hemd und einer schwarzen Weste bekleidet gewesen.

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen und den Kastenwagen-Fahrer, sich unter der Rufnummer (0251) 275 - 0 zu melden.

