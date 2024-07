Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Herten: 15-Jährige stehlen Auto und fahren weg

Recklinghausen (ots)

Zwei 15-Jährige aus Recklinghausen haben in der Nacht auf Samstag für einen Polizeieinsatz gesorgt. Die Jugendlichen hatten sich auf der Leopoldstraße gegen 1.15 Uhr in ein geparktes Auto gesetzt, den Motor gestartet und sind dann weggefahren. Beim Ausparken stießen sie mit einem anderen Fahrzeug zusammen, was ein Zeuge mitbekam, der dann auch die Polizei verständigte. Wenig später konnten Polizeibeamte das gestohlene Fahrzeug an der Herner Straße in Herten feststellen. Die beiden Insassen versuchten daraufhin zu Fuß zu flüchten, kamen aber nicht weit: Beide Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen, das Auto wurde sichergestellt. Noch steht nicht zweifelsfrei fest, wer das Auto gefahren ist. Klar ist aber: Keiner der Beiden hätten fahren dürfen (kein Führerschein). Da der Verdacht besteht, dass die Beiden auch Drogen genommen haben, wurden ihnen Blutproben entnommen. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurden sie ihren Eltern übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Bei dem Unfall auf der Leopoldstraße entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Für den Einsatz war auch ein Hubschrauber angefordert worden, der konnte allerdings schnell wieder abdrehen.

