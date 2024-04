POL Schwaben Nord: Auseinandersetzung eskaliert - Weiterhin Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Dienstag (02.04.2024) beschädigten zwei 13-jährige eine Betonwand an der Meraner Straße. Gegen 15.00 Uhr beobachteten Einsatzkräfte im Rahmen der Streifenfahrt die 13-Jährigen, wie sie eine Betonmauer nahe den Bahnanlagen besprühten. Die Einsatzkräfte stoppten die beiden 13-Jährigen noch an der Örtlichkeit. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben sie die beiden an ...

